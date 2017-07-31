31 июля 2017

Оппозиция Венесуэлы не признаёт выборов в Конституционную ассамблею

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В воскресенье в охваченной беспорядками Венесуэле голосовали за Конституционную ассамблею. По планам президента Николаса Мадуро, она займётся изменением Конституции страны.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, свои голоса отдали около 8 миллионов человек, то есть 41,5 процента избирателей. А сам Мадуро сказал, что вместе с голосованием начинается «новая эра борьбы» с экономическим кризисом.

Оппозиция выборы не признаёт. Она говорит, что путём изменения Конституции президент хочет сконцентрировать всю власть в своих руках. Пока в парламенте страны большинство — у оппозиции.

[Энрике Каприлес, оппозиционный лидер]:
«Мы не признаём этого сфабрикованного процесса. Для нас это полный ноль, этого не существует. Мы будем продолжать борьбу, пока они не восстановят конституционный порядок и демократию, пока не обеспечат венесуэльцам их права».

Выборы также не признают многие страны мира, включая Испанию, Канаду, Колумбию и США.

Администрация Дональда Трампа также рассматривает возможность ввести в отношении властей Венесуэлы санкции. Она назвала воскресные выборы «шагом в сторону диктатуры».

В ответ Николас Мадуро заявил, что намерения Вашингтона ему безразличны. Он также призвал будущую Конституционную ассамблею объявить в стране режим ЧП.

Массовые протесты, вызванные экономическим и политическим кризисом, продолжаются в Венесуэле с апреля. За это время в результате стычек с полицией погибло около 120 человек. При этом в воскресенье во время голосования было зарегистрировано не менее 10 жертв стычек. То есть этот день стал самым смертоносным за время протестов.

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