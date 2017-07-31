На Тайвань за сутки обрушилось два тайфуна

На Тайвань всего за сутки обрушилось сразу два тайфуна. Такое произошло впервые за последние 50 лет.

В выходные на остров пришёл тайфун Несат. Скорость ветра достигала 180 километров в час. В результате непогоды пострадали более 100 человек. Десятки тысяч домов обесточены, закрыты школы и госучреждения, не работает метро, нарушено авиасообщение.

Жители уезда Пиндун говорят, что уровень воды доходил до второго этажа.

[жительница уезда Пиндун]:

«Было действительно страшно. Всё произошло неожиданно, очень внезапно. Вода прибывала и прибывала. Я живу на втором этаже». [житель уезда Пиндун]:

«Я вернулся только сегодня утром. Мой скутер был погружён в воду. Я не мог к нему пробраться, чтобы вытащить».

В понедельник на южную и центральную части Тайваня обрушился второй тайфун — Хайтан. Он принёс на остров новые наводнения и оползни. Некоторые города остаются парализованными.