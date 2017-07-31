31 июля 2017

На Тайвань за сутки обрушилось два тайфуна

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На Тайвань всего за сутки обрушилось сразу два тайфуна. Такое произошло впервые за последние 50 лет.

В выходные на остров пришёл тайфун Несат. Скорость ветра достигала 180 километров в час. В результате непогоды пострадали более 100 человек. Десятки тысяч домов обесточены, закрыты школы и госучреждения, не работает метро, нарушено авиасообщение.

Жители уезда Пиндун говорят, что уровень воды доходил до второго этажа.

[жительница уезда Пиндун]:
«Было действительно страшно. Всё произошло неожиданно, очень внезапно. Вода прибывала и прибывала. Я живу на втором этаже».

[житель уезда Пиндун]:
«Я вернулся только сегодня утром. Мой скутер был погружён в воду. Я не мог к нему пробраться, чтобы вытащить».

В понедельник на южную и центральную части Тайваня обрушился второй тайфун — Хайтан. Он принёс на остров новые наводнения и оползни. Некоторые города остаются парализованными.

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