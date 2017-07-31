31 июля 2017

Сенат США не смог отменить Obamacare

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Американский Сенат отклонил частичную отмену закона Барака Обамы о медицинском страховании, известного как Obamacare.

Поддержали план 49 сенаторов. Против высказался 51, включая нескольких республиканцев.

[Митч Макконнелл, лидер сенатского большинства]:
«Это очень печально. От огромных цен до нехватки выбора и краха рынков – наши избиратели уже много натерпелись от программы Obamacare. Мы думали, что они заслуживают лучшего».

Согласно данным Бюджетного управления США, в случае частичной отмены системы обязательного медицинского страхования, медстраховки лишились бы около 16 миллионов американцев.

По мнению республиканцев, закон в нынешнем виде неэффективный и слишком дорогостоящий. Однако демократы призывают не отменять Obamacare, а доработать её в комитетах, чтобы изменения признали все стороны.

Впрочем, президент Дональд Трамп предложил альтернативный вариант. Согласно его сообщению в Twitter, нужно изменить саму систему голосования в Сенате. Сейчас, для принятия закона нужно 60 голосов. Президент же предлагает утверждать решения простым большинством в 51 голос.

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