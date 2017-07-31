31 июля 2017

Как в Кёльне спасали пассажиров сломавшейся канатной дороги

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Более 100 человек оказались в ловушке в кабинках канатной дороги в немецком городе Кёльн. Движение внезапно остановилось, и люди повисли над Рейном.

[Кристиан Хайнрих, представитель пожарного управления Кёльна]:
«На место прибыли спасательные службы. Вскоре они определили, что передние колёса одной из кабинок слева соскочили с каната».

На момент аварии работало 32 кабинки. Среди пассажиров были и дети.

В ходе спасательной операции использовали вертолёты, корабли и спецтехнику.

Одних пассажиров спускали на судно внизу на тросах. Других доставали при помощи автоподъёмников.

В ходе операции никто не пострадал.

Почему колёса одной из кабинок соскочили с каната — пока неизвестно.

Канатную дорогу используют, чтобы перебраться с одного берега Рейна на другой. Из кабинок открывается захватывающий вид на город. Переправа занимает около 5 минут.

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