Польские художники превратили болгарское село в картинную галерею

Оживить болгарское село Старо-Железаре решили молодые польские художники. Они украсили уличные стены картинами. На них – знаменитые политики. Но окружают их не соотечественники-избиратели, а жители Старо-Железаре.

[Катажина Пирианков, руководитель проекта]:

«Вот представьте себе, что Барак Обама или Дональд Трамп сидят на скамейке со старушкой из этого села и разговаривают о чём-то важном: о жизни, о политике».

В селе появилась целая картинная галерея. Дональд Трамп вещает с трибуны деревенской «бурёнке». Барак Обама, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель разговаривают с местными мужчинами и женщинами. Королева Елизавета идёт в сопровождении своей поклонницы, также живущей в Старо-Железаре.

Расписывать стены болгарского села молодым художникам понравилось. Здесь их встретили тепло, помогали, чем могли.

[художник]:

«Я вообще-то впервые в Болгарии, и чувствую себя здесь просто здорово. Это место не сравнить ни с одним, где я бывал». [художница]:

«Здесь все люди хорошие. Они помогают нам постоянно. Мне очень хорошо здесь, хочу вернуться сюда в следующем году».

В Старо-Железаре когда-то насчитывалось две с половиной тысячи жителей. Теперь осталось чуть более 500. Молодёжь всё чаще уезжает в большие города или другие страны Евросоюза в поисках работы. Жизнь в селе почти замерла.

Польские художники надеются, что их картины привлекут в Старо-Железаре туристов, и местные улицы станут многолюдными.