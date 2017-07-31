31 июля 2017

Бразильцы ели мясо на гриле на 20-метровой высоте

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Группа бразильцев подняла барбекю на 20-метровую высоту. В штате Сан-Паулу на заброшенном мосту собралось 102 промышленных альпиниста. На тросах они спустились под мост, где был подвешен стол и установлена жаровня. Затем все отведали национальное бразильское блюдо – «шурраску», или мясо на гриле.

Организаторы говорят, что установили рекорд. Такой «подвешенный» обед с использованием канатов прошёл впервые.

А участники — в полном восторге.

[альпинист]:
«Лучшее чувство в мире, вы даже не подозреваете, что у меня на душе. Это так замечательно: все собрались и делают что-то настолько классное, очень круто».

[альпинист]:
«Это было классно: 100 человек ели шурраску. У меня нет слов».

Рекорд готовили два месяца. Организаторы говорят, что теперь ждут подтверждение от Книги Гиннесса.

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