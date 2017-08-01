Россия: огород — адаптация к экономическому кризису

Пенсионерка Юлия Миняева — звезда Youtube. Уже 3 года делится секретами хорошего урожая на своем подмосковном участке. На повестке дня — как спасти посадки в нынешнее дождливое и пасмурное лето.

[Юлия Миняева, огородник]:

«Мой маленький секрет, но сейчас уже все огородники им пользуются и в Youtube… Вот так мы вешаем йод. Висят пузыречки. Открывается крышка, и в теплице обязательно висит йод. Испарения йода не дают развиваться болезни фитофтора, которой болеют томаты».

Такая узкая на первый взгляд тема привлекает немалую аудиторию. Каждый день видео Юлии просматривают десятки тысяч человек. Последние два года экономический кризис подстегнул у россиян интерес к огородничеству. Согласно статистике, теперь каждый третий россиянин до 50% продуктов питания не покупает, а выращивает сам.

[Татьяна Малева, директор Института социального анализа РАНХиГС]:

«Я считала, что эпоха ЛПХ как способ выживания закончилась в 90-х годах, и что личное подсобное хозяйство служит для украшения газонами. За относительно короткий срок люди вновь возвращаются к этим стратегиям, когда личное подсобное хозяйство способно давать и пищу, и доход».

По данным Росстата с начала лета цены на плодоовощную продукцию растут ускоренными темпами: яблоки, свекла, картофель и морковь подорожали более чем на 20%. Между тем, если для жителей малых городов обращение к огородничеству — способ сэкономить, то для населения мегаполисов — следствие тренда на здоровое питание. Продуктовое эмбарго заметно снизило ассортимент и качество свежих овощей и фруктов на полках магазинов.

[Инна Афанасенко, эксперт по покупательскому поведению]:

«К сожалению, во многих форматах современного ритейла очень сложно найти фреш — фрукты и овощи хорошего качества, в том числе по этой причине покупатели вынуждены заниматься сельских хозяйством».

Холодное и дождливое лето 2017 года грозит аграриям убытками до 2,5 миллиардов рублей. Таковы прогнозы Национального союза агростраховщиков. Неурожаи в свою очередь приведут к ещё большему повышению цен на свежие овощи и фрукты.