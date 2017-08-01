Посольство Ирака в Кабуле атаковали боевики ИГИЛ

Ответственность за нападение на посольство Ирака в Кабуле взяло на себя «Исламское государство» — запрещённая в России и других странах террористическая организация. Атака произошла в понедельник. Погибли двое афганских охранников.

[Наджиб Даниш, пресс-секретарь МВД Афганистана]:

«Когда началась атака, мы сразу эвакуировали дипломатов. Мы перевезли посла, его заместителя и других дипломатов в безопасное место. Никто из них не пострадал. Только два афганских сотрудника посольства, один из которых — женщина, погибли в этом жестоком теракте».

Террористов было четверо. Один из них – смертник, подорвал себя у главных ворот. После этого его сообщники проникли на территорию посольства. На место инцидента быстро прибыли афганские силы безопасности.

Спецоперация велась несколько часов. И только в середине дня Министерство внутренних дел объявило, что террористы ликвидированы. Среди правоохранителей погибших нет.

[Сайед Басир, полицейский]:

«Только двое наших сотрудников получили лёгкие ранения. В течение недели они вернуться в строй. Атака подавлена».

Нападение на посольство Ирака произошло спустя три недели после того, как иракские власти официально объявили об освобождении Мосула. Битва за город продолжалась с октября прошлого года.