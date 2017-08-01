01 августа 2017

В горах Боливии прошёл высотный забег Skyrace

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Экстремальный забег Skyrace прошёл высоко в горах Боливии. Дистанция 28 километров. Спортсмены стартовали на высоте 1800 метров над уровнем моря. Завершается трасса на высоте более 3000 метров.

В высотной боливийской гонке участвуют бегуны из разных стран, в том числе — из России.

[Веатрис Гарсия, организатор соревнований]:
«Здесь собрались почти 200 боливийских бегунов – мужчины и женщины. Также много спортсменов из других стран: из Испании, Франции, Италии и Бразилии».

В изнурительном забеге победителем среди мужчин стал Рональд Иван де ла Рива Рендон. Его время – 2 часа, 39 минут и 35 секунд. Говорит: красотами природы полюбоваться не получилось.

[Рональд Иван де ла Рива Рендон, победитель соревнований]:
«Пейзаж прекрасный, но я едва замечал это, потому что сосредоточился на беге и пытался достичь цели как можно быстрее. Мои тренировки не прошли даром. Это моя первая победа, моё первое место в соревнованиях».

Среди женщин первой финишировала Памела Кусиканки Оливарес. Она преодолела сложную дистанцию за 3 часа, 30 минут и 24 секунды.

[Памела Кусиканки Оливарес, победительница соревнований]:
«Невероятный забег. Бежишь мимо этих пропастей, наслаждаешься видом, наслаждаешься загородной природой, поднимаешься вверх, попадаешь в туман, и вдруг перед глазами, перед самой душой, открывается новый прекрасный вид, и чувствуешь, будто бежишь в небо».

Высотный забег проходит в Боливии шестой год подряд. Собранные средства организаторы пожертвуют на социальный проект для бездомных боливийских детей.

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