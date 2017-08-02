Экономика Руанды добилась значительного роста

Экономика Руанды стала одной из самых быстро развивающихся в Африке. За последнее десятилетие она выросла в среднем на 7%. С 2000 года пост президента страны занимает Поль Кагаме. Он стоял во главе Руандийского патриотического фронта, который остановил геноцид против народности тутси.

Президент активно привлекает в страну иностранных инвесторов, а недавно запустил программу «Сделано в Руанде». Так он поощряет руандийцев развивать местную промышленность.

К призыву президента прислушались и в иностранных компаниях. Так Rwanda Motorcycle Company принадлежит бизнесменам из США. Однако работают в ней теперь только жители Руанды.

[Луис Матенгеша, менеджер компании Rwanda Motorcycle]:

«У нас работает 17 сотрудников. Но мы планируем в течение полугода увеличить штат до 100 сотрудников. Мы создаём рабочие места для нашей страны и также продаём мотоциклы».

По мнению иностранных дипломатов, экономика Руанды успешно восстанавливается благодаря дальновидной политике властей, правильному экономическому планированию и сотрудничеству с иностранными инвесторами.

Экономические отношения с Руандой уже 20 лет поддерживает и Евросоюз.

[Майкл Райан, посол Евросоюза в Руанде]:

«Мы были компаньоном Руанды и всегда с радостью помогали её развитию и экономическому росту, которого теперь достигли. В Руанде довольно хорошо развито здравоохранение, а также инфраструктура».

Правительство Руанды уделяет много внимания развитию информационных технологий и альтернативной энергетики.

Однако критики говорят: экономический рост происходит на фоне ограничения гражданских свобод, преследования оппозиции и авторитарной политики президента.

Геноцид в Руанде длился с апреля по июль 1994 года. Его спланировало и осуществило правительство, состоявшее из народности хуту. В ходе репрессий погибло более 800 тысяч человек. Большинство из них принадлежали к этническому меньшинству тутси, остальные были умеренными хуту. Эти события сильно подорвали экономику Руанды, которая и так считалась одной из наименее развитых стран мира.