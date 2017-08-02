70 мигрантов пострадали при штурме забора на границе с Сеутой

Около 70 африканских мигрантов получили телесные повреждения при попытке перелезть через пограничную стену между Марокко и испанским полуанклавом Сеутой. Об этом сообщает Красный Крест. 14 человек пришлось госпитализировать.

Высота заграждения, разделяющего африканскую страну и «кусочек» Евросоюза, — 6 метров. Сверху колючая проволока. В целом в этот раз его пытались преодолеть около 200 человек. Все они из государств Африки южнее Сахары. По данным полиции, около 60 человек смогли попасть на испанскую территорию. Как сообщил представитель сеутского правительства, проволоку нарушители разрезали кусачками.

От 1000 до полутора тысяч человек живут в зарослях кустарника и лесах вокруг границы с анклавом, поджидая удобного момента, чтобы перебраться туда. На территории Марокко эти люди, как правило, также находятся нелегально. В Сеуту кто-то лезет через забор, а кто-то пытается попасть туда вплавь вдоль побережья.

Около месяца назад границу штурмовали сразу 800 человек. А в начале года — 1100. Тогда попытка штурма была очень ожесточённой. Пострадали 55 пограничников с обеих сторон, один из них лишился глаза.

Сеута — автономный город Испании, расположенный на северном побережье Марокко. И миграционная проблема здесь всегда была одной из основных. В похожем положении находится ещё один испанский анклав в 300 километрах от Сеуты — Мелилья.

Африканцы пытаются всеми способами ступить на испанскую землю, чтобы потом отправиться вглубь Евросоюза. Большинство из них ловят и возвращают в Марокко.