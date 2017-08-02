Экс-премьеру Таиланда грозит 10 лет тюрьмы

Бывшему премьер-министру Таиланда грозит 10 лет тюрьмы за выделение субсидий на рис из государственного бюджета.

Программу рисового залога премьер проводила с 2011 по 2014 годы. Власти закупали рис у фермеров по завышенной цене. Затем экспортировали через прямые правительственные сделки.

Однако падение цен на рис и коррупционные схемы, возникшие на разных уровнях, вылились для госбюджета в миллиарды долларов убытков. По подсчётам Министерства финансов Таиланда – в 27 миллиардов долларов.

Теперь власти проводят конфискацию активов Йинглак Чиннават. Сама же премьер говорит, что не делала ничего незаконного.

[Йинглак Чиннават, бывший премьер-министр Таиланда]:

«Я хочу поблагодарить своих сторонников, а также СМИ, которые были сегодня здесь моей моральной поддержкой».

Вердикт суд вынесет 25 августа. Чиннават – первый премьер-женщина в истории Таиланда.