21 страна ЕС готова принять лондонские агентства Евросоюза

21 страна Евросоюза готова разместить у себя два лондонских агентства ЕС: Европейское агентство лекарственных средств и Европейское банковское управление. Их предстоит переместить после «брексита». Предложения поступили в Совет Европейского союза. Рассмотрит их Еврокомиссия.

[Мина Андреева, пресс-секретарь Еврокомиссии]:

«Европейская комиссия начнёт оценивать заявки государств-членов на размещение Европейского агентства лекарственных средств и Европейского банковского управления. Вчера в полночь истёк срок для официальных заявлений».

19 городов ЕС готовы принять Европейское агентство лекарственных средств. Оно проверяет лекарственные препараты на соответствие требованиям, оговорённым в Европейской Фармакопее.

Восемь городов предлагают разместить у себя Европейское банковское управление. Оно составляет правила для банков Евросоюза.

При этом Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Польша и Бельгия подали заявки на размещение обоих агентств.

Таким образом между членами блока возникла конкуренция. В ней не участвуют только Венгрия, Словения, Кипр и три прибалтийских страны: Эстония, Литва и Латвия.

Европейская комиссия рассмотрит заявки и 13 сентября опубликует свои оценки. Окончательное решение примут лидеры Евросоюза. Они попытаются достичь согласия по этому вопросу на саммите в октябре.