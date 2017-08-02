Изъятие контрабанды в Малайзии: слоновьи бивни и чешуя панголинов

Малазийские пограничники изъяли слоновой кости и чешуи панголинов приблизительно на миллион долларов.

Находки сделали на складе для грузов в Международном аэропорту Куала-Лумпура. Первый груз следовал в столицу Малайзии из Нигерии через Абу-Даби. Слоновой кости в ящиках было на 64 тысячи долларов.

[Мохд Пудзи, замначальника таможенного управления]:

«На двух ящиках было написано «продукты питания». Мы проверили и выяснили, что компании-получателя не существует. Когда мы открыли ящики, то нашли 23 слоновых бивня весом 75 килограммов».

Второй груз прибыл из Демократической Республики Конго Эфиопскими авиалиниями. В общей сложности в посылках было 300 килограммов чешуи панголинов стоимостью приблизительно 900 тысяч долларов. На ящиках было написано, что это рыбьи пузыри.

Эти посылки также отправили на несуществующие адреса. Проследить получателей невозможно.

Малайзия остаётся одним из главных азиатских центров незаконной торговли объектами дикой природы.