ООН призывает Венесуэлу отпустить арестованных оппозиционеров

ООН обеспокоена серией рейдов и арестами венесуэльских оппозиционеров. Так, Верховный комиссар ООН по правам человека призвал отпустить всех активистов, а также провести независимое расследование гибели 10 человек во время протестов в выходные.

[Равина Шамдасани, представитель УВКБ ООН]:

«Верховный комиссар ООН по правам человека серьёзно обеспокоен тем, что Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму держали под домашним арестом и снова арестовали. Верховный комиссар призывает власти Венесуэлы незамедлительно освободить всех, кого задержали за то, что они воспользовались своим правом на мирное собрание и свободу выражения, свободу собрания».

46-летнего Лопеса ранее посадили под домашний арест за участие в уличных антиправительственных демонстрациях в 2014 году. А 62-летнего Ледесма обвинили в подготовке военного переворота.

Согласно сообщению Верховного суда Венесуэлы, арестовали их, поскольку они планировали бежать из страны.

Тем временем, мировое сообщество призывает власти Венесуэлы провести переговоры с оппозицией. Недавно в стране прошли выборы в Конституционную ассамблею. Этот орган будет наделён полномочиями, чтобы внести изменения в Конституцию и, например, распустить парламент, где большинство у оппозиции.

В парламенте недавно состоялась встреча депутатов с послами из нескольких стран, включая Францию и Великобританию.

[Ромен Надаль, посол Франции в Венесуэле]:

«Мы хотим установить связи с общественностью Венесуэлы и поддержать её в стремлении разрешить кризис. Здесь ощущается положительный настрой преодолеть кризис, и дипломаты здесь, чтобы помочь, послы здесь, чтобы помочь».

Николаса Мадуро обвиняют в беспрецедентном экономическом кризисе и растущей бедности в Венесуэле. Почти каждый день в столице проходят протесты с призывом отпустить заключённых оппозиционеров, провести досрочные выборы президента, а также предоставить гуманитарную помощь, чтобы восполнить нехватку продуктов питания и медикаментов. Мадуро обвиняет оппозицию в том, что она готовит против него переворот. Он говорит, что созыв Конституционной ассамблеи вернёт в страну мир.