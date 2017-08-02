Аймара приносят в Андах подношения Матери Земле

Индейцы аймара – коренные боливийцы, встречают первый августовский рассвет высоко в Андах. Это значит, что наступило время поклонения Пачамаме – Матери Земле. На это отводится целый месяц.

В августе в Боливии заканчивается сельскохозяйственный сезон. Согласно поверью, в это время Пачамама просыпается голодной. Аймара приносят ей в жертву сладости, вино и мясо ламы. Все подношения сжигают на жертвенном огне.

[житель Боливии]:

«Мы проводим эту жертвенную церемонию, чтобы Пачамама, а также горы и духи благословили нас».

Индейцы считают, что Пачамама живёт в горах. От неё зависит, хорошим ли будет урожай. Она также покровительствует горным животным. Аймара просят Мать Землю об обильном урожае и хорошем приплоде у скота.

У городских жителей – уже другие просьбы.

[житель Боливии]:

«Может быть, я попрошу немного больше достатка, любви, здоровья и благополучия для моей семьи, прежде всего, для детей, для меня, для сестры и жены».

Пачамаму будут почитать в течение всего месяца, но 1 августа считается самым предпочтительным для этого днём. Многовековая традиция также сохранилась в Перу и Чили. А в Боливии этот праздник, согласно конституции, считается государственным.