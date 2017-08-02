02 августа 2017

Аймара приносят в Андах подношения Матери Земле

| 0

Индейцы аймара – коренные боливийцы, встречают первый августовский рассвет высоко в Андах. Это значит, что наступило время поклонения Пачамаме – Матери Земле. На это отводится целый месяц.

В августе в Боливии заканчивается сельскохозяйственный сезон. Согласно поверью, в это время Пачамама просыпается голодной. Аймара приносят ей в жертву сладости, вино и мясо ламы. Все подношения сжигают на жертвенном огне.

[житель Боливии]:
«Мы проводим эту жертвенную церемонию, чтобы Пачамама, а также горы и духи благословили нас».

Индейцы считают, что Пачамама живёт в горах. От неё зависит, хорошим ли будет урожай. Она также покровительствует горным животным. Аймара просят Мать Землю об обильном урожае и хорошем приплоде у скота.

У городских жителей – уже другие просьбы.

[житель Боливии]:
«Может быть, я попрошу немного больше достатка, любви, здоровья и благополучия для моей семьи, прежде всего, для детей, для меня, для сестры и жены».

Пачамаму будут почитать в течение всего месяца, но 1 августа считается самым предпочтительным для этого днём. Многовековая традиция также сохранилась в Перу и Чили. А в Боливии этот праздник, согласно конституции, считается государственным.

Аймара приносят в Андах подношения Матери ЗемлеБоливийцы станцевали моренаду на фестивале в Ла-ПасеВ Кыргызстане посвятили фестиваль традиционным войлочным коврамВ дни Рамадана в Стамбуле открыли доступ к плащу пророка МухаммедаОбразцы горного ледника Боливии сохранят в АнтарктидеФестиваль факелов отметила китайская народность «и»Фонарики для Рамадана в Египте теперь не китайские, а местныеВ США отметили 241-й День независимостиВ Боливии — сильнейшие за полвека холодаБоливия хочет статуса Всемирного наследия для «Стены динозавров»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.