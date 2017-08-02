Нью-Йорк: поэзия на заказ на оживлённой улице

Оживлённая улица Нью-Йорка. Вдохновение в уличной суете уже около десяти лет черпает поэт Аллан Андре. Стол и пишущую машинку он обычно устанавливает на 34 улице возле знаменитого Macy’s и Penn Station.

Аллан пишет стихи по запросу за любую плату.

[Аллан Андре, поэт]:

«В основном, они об историях, которые я слышал, которые рассказывают мне сами люди».

Часто клиенты сами задают стиль: просят сонет или стих в японском жанре хайку. Но в большинстве случаев Аллан полагается на внутреннее состояние.

[Аллан Андре, поэт]:

«Эмоциональное состояние человека, история, которую мне рассказывают, создают поэтическое вдохновение, из которого и рождается стих».

Талия заказала стих о чём-то позитивном. Аллану потребовалось 10 минут. Своё произведение назвал «Открываются жёлтые горы».

[Талия, прохожая]:

«Мне понравилось. Такого не встретишь, о таком не прочитаешь. Это одна из тех вещей, которой наслаждаешься и которую на самом деле ценишь».

Гул машин сливается со стуком печатной машинки. Необычной творческой средой автор наслаждается по 2-3 часа в день. За это время пишет по 15-20 стихов.

[Азиз, прохожий]:

«Мне просто стало интересно, что он напишет о моём сыне. И он пишет хорошо, неплохо, у него получается».

Кстати, Аллан печатает через копирку ещё одну копию. Говорит, за годы творчества у него собралась коллекция из тысяч стихов.