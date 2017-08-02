02 августа 2017

Вагоны в метро Тайбэя стилизовали под бассейны и футбольные поля

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В метро Тайбэя теперь можно запросто представить себя пловцом или даже сфотографировать русалку. Вагоны поездов внутри преобразились. Вот этот, например, раскрашен под бассейн. Так столица Тайваня готовится принять участников предстоящей Универсиады.

[Юцзи Чжоу, девушка в костюме русалки]:
«Это так необычно. И правда, чувствуешь, будто оказался в бассейне. Кажется, будто я на самом деле нырнула в воду и плыву».

Некоторые вагоны выглядят как бейсбольная площадка. Как здесь не сфотографироваться? Дети терпеливо позируют. Есть и вагоны, стилизованные под футбольное поле или беговые дорожки. Пассажирам нравится.

[пассажирка метро]:
«Это очень красиво, создаёт ощущение уюта».

Международные спортивные соревнования среди студентов на Тайване пройдут впервые. Продлятся они с 19 по 30 августа. Все билеты на церемонию открытия уже распроданы. Участники Универсиады будут состязаться в 22 видах спорта, включая тяжёлую атлетику, стрельбу из лука и ушу.

Впервые Всемирные университетские игры прошли в 1923 году в Париже. Летние и зимние Универсиады проводятся каждые два года.

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