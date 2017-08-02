В Антверпене во время строительства трамвайных путей откопали старый мост

Последние две недели археологи Антверпена провели на месте обнаружения части моста XVI века. А рядом рабочие продолжали возводить новую трамвайную линию.

В этом бельгийском городе идёт полное обновление инфраструктуры главной дороги: строят подземные переходы, площади, водосточные каналы и трамвайные пути. А в процессе откапывают древности.

Эта часть моста открылась взорам прохожих совсем ненадолго. Вскоре её снова закопали.

[Фемке Мартенс, археолог]:

«В некоторых местах археологические останки должны будут исчезнуть, потому что тогда мы не сможем провести здесь трамвай и сделать тоннель. Но в других местах, например, здесь, есть возможность показать часть опор. Их не разрушат, но придётся опять закопать».

Археолог Фемке Мартенс годами исследовала городскую архитектуру. Она считает, что большая часть этого моста по-прежнему сохранилась и находится под городом. Это был не только вход. В нём также был канал, по которому текла чистая вода в местные пивоварни. Производители того времени жаловались, что вода из местных рек горькая и портит их продукцию.

Впрочем, некоторые находки всё же будут видны после окончания строительства. Власти города обещают, что в одном месте элементы моста и укрепительной городской стены будут интегрированы в трамвайную линию.