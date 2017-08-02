02 августа 2017

В Антверпене во время строительства трамвайных путей откопали старый мост

| 0

Последние две недели археологи Антверпена провели на месте обнаружения части моста XVI века. А рядом рабочие продолжали возводить новую трамвайную линию.

В этом бельгийском городе идёт полное обновление инфраструктуры главной дороги: строят подземные переходы, площади, водосточные каналы и трамвайные пути. А в процессе откапывают древности.

Эта часть моста открылась взорам прохожих совсем ненадолго. Вскоре её снова закопали.

[Фемке Мартенс, археолог]:
«В некоторых местах археологические останки должны будут исчезнуть, потому что тогда мы не сможем провести здесь трамвай и сделать тоннель. Но в других местах, например, здесь, есть возможность показать часть опор. Их не разрушат, но придётся опять закопать».

Археолог Фемке Мартенс годами исследовала городскую архитектуру. Она считает, что большая часть этого моста по-прежнему сохранилась и находится под городом. Это был не только вход. В нём также был канал, по которому текла чистая вода в местные пивоварни. Производители того времени жаловались, что вода из местных рек горькая и портит их продукцию.

Впрочем, некоторые находки всё же будут видны после окончания строительства. Власти города обещают, что в одном месте элементы моста и укрепительной городской стены будут интегрированы в трамвайную линию.

В Антверпене во время строительства трамвайных путей откопали старый мостДетальные переговоры о «брексите» начались в БрюсселеВ Мехико обнаружили руины дома знатных ацтековНа Кипре раскапывают уникальную 2000-летнюю мозаикуВ Австралии нашли руины старинной школыВ Марокко изучают следы динозавров, оставленные 85 млн лет назадОбновлённые кости мамонта выставили на ЖД-станции в БрюсселеВ Мехико нашли ацтекскую башню из череповЛаборатория, где испытывают древнее оружие на прочностьПереговоры о «брексите» пока не принесли прогресса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.