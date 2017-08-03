03 августа 2017

Премьер Японии проводит радикальные перестановки в Кабинете

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Глава правительства Японии Синдзо Абэ решил кардинально обновить Кабинет министров. В последние месяцы его рейтинг среди японских избирателей постоянно снижался. Теперь же Абэ объявил, что хочет дать новый толчок своей программе реформ.

Секретарь Кабмина Ёсихидэ Суга сказал, что премьер на последней встрече с министрами поблагодарил их за работу.

[Ёсихидэ Суга, секретарь кабинет министров Японии]:
«Премьер-министр выразил своё признание бывшим министрам за их достижения в качестве членов «Кабинета будущего»».

В четверг все министры формально подали в отставку. Позже премьер представит новый Кабинет. В нём, как ожидается, будет около половины новых министров, включая министров обороны и иностранных дел.

Как показывают опросы, рейтинги правящей партии опустились до рекордного минимума с 2012 года. Абэ обвиняют в продвижении на высокие посты своих друзей и слишком большой амбициозности.

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