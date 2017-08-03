03 августа 2017

Парламент Бразилии не поддержал обвинений против президента

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Нижняя палата бразильского парламента в среду проголосовала против того, чтобы выдвинуть против президента Мишела Темерау обвинения в коррупции.

Прокуратура вменяла ему получение взяток. Темеру грозили скамья подсудимых в Верховном суде и отставка. Однако оппозиция в парламенте не смогла заручиться поддержкой необходимого количества в две трети депутатов.

Сразу после объявления результатов президент выступил с обращением.

[Мишел Темер, президент Бразилии]:
«Теперь мы продолжим ту работу, которую моё правительство начало более года назад. Мы пытаемся вывести Бразилию из худшего экономического кризиса в истории».

Как ожидается, президент теперь будет активно проводить пенсионную реформу. Это нужно, чтобы сократить дефицит бюджета и вернуть уверенность инвесторов в бразильской экономике, которая начала выходить из рецессии.

Впрочем, в ближайшие недели Темеру могут выдвинуть другие обвинения в коррупции. И это снова поставит под угрозу его перспективу на посту президента.

В июне главный прокурор Бразилии обвинил президента в том, что он получил более 12 миллионов долларов взяток от крупнейшего в мире поставщика мяса JBS в обмен на политические преференции.

Темер и его команда все обвинения отрицают.

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