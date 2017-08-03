Итоги «дизельного саммита» в Германии не удовлетворили экологов

Итоги так называемого «дизельного саммита» в Германии не удовлетворили ни политиков, ни экологов.

В среду на экстренное совещание собрались немецкие министры, а также главы крупнейших автомобилестроительных компаний страны. В их задачу входило решить, как сократить вредные выхлопы дизельных автомобилей в атмосферу и при этом не навредить важной автомобильной индустрии.

В итоге автопроизводители согласились за свой счёт обновить программное обеспечение на более чем пяти миллионах уже проданных дизельных авто. Это поможет до определённой степени снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Однако договориться о модернизации самих двигателей не удалось.

[Александр Добриндт, министр транспорта Германии]:

«Если вы хотите сохранить долю на рынке, вы должны быть готовы брать ответственность за города, за здоровье людей, за чистый воздух. И сейчас производители не берут на себя эту ответственность».

Экологи назвали решение слишком запоздалым и недостаточным. Они говорят, что политики должны принять законы, чтобы полностью запретить дизельные автомобили.

Канцлера Ангелу Меркель в последнее время критикуют за слишком лояльное отношение к автопроизводителям и нежелание принимать реальные меры, чтобы уменьшить загрязнение воздуха.

С другой стороны, правительство боится разозлить владельцев 15 миллионов дизельных авто и навредить автомобильной индустрии. На неё приходятся самые большие объёмы экспорта Германии. Она также обеспечивает работой около 800 тысяч человек.

В настоящее время европейские регуляторные органы расследуют возможный сговор крупных немецких производителей BMW, Daimler, Audi, Porsche и Volkswagen. Предполагается, что этот сговор подрывал свободную конкуренцию.

Как показывают данные, в июле продажи дизельных авто в Германии сократились почти на 13%.