03 августа 2017

Британский принц Филипп попрощался с общественной деятельностью

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96-летний муж британской королевы Елизаветы II, принц Филипп 2 августа распрощался с общественной деятельностью. Последним публичным мероприятием, которое он посетил, стал парад морских пехотинцев на территории Букингемского дворца.

С 1953 года принц Филипп, известный также как герцог Эдинбургский, является почётным командующим этого вида британских войск.

Он пообщался с некоторыми военными, которые недавно приняли участие в забеге на 1664 мили и преодолели всю дистанцию. Целью мероприятия был сбор денег для благотворительной организации, которая помогает морпехам.

Само число 1664 – символичное. Это год основания Королевской морской пехоты Великобритании.

Публичная жизнь герцога продолжалась семь десятилетий. За это время он только без супруги посетил более 22 тысяч мероприятий.

О намерении прекратить общественную деятельность Филипп объявил в мае этого года.

И он, и королева в последние годы снизили свою нагрузку, учитывая преклонный возраст. Многие свои обязанности они передали наследнику — принцу Чарльзу, а также его сыновьям Уильяму и Гарри.

Королева Елизавета II – самый долгоправящий из ныне живущих монархов мира. В апреле она отпраздновала 91-летие. Пока прощаться с общественной жизнью она не планирует.

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