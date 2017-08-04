В Шотландии зацвёл гигантский зловонный цветок

В Королевском ботаническом саду Эдинбурга в Шотландии – долгожданное событие и неприятный запах. Здесь зацвёл самый зловонный цветок на планете – аморфофаллус титанический. Соцветие у него – тоже одно из крупнейших в мире.

Уникальное зрелище привлекает сотни посетителей. Приходится мириться со смрадом.

[посетитель]:

«Когда ходишь здесь, то местами можно почувствовать запах тухлой рыбы. Наверное, это самое точное сравнение – тухлая рыба». [посетитель]:

«Это похоже на рыбу, на тухлую рыбу. Она медленно разлагается и пахнет гнилой капустой и использованными подгузниками».

Аморфофаллус титанический, также известный как трупный цветок, раньше встречался только в лесах индонезийского острова Суматра. Однако люди почти истребили его. Теперь редкий цветок разводят в ботанических садах по всему миру.

[Питер Вилки, ботаник]:

«Мы выращиваем эти цветы, поскольку так появляется больше времени для их изучения. Если найти цветок в дикой природе, то для исследований и записей времени будет немного».

Зловонный цветок прибыл в Шотландию 14 лет назад из нидерландского Ботанического сада в Лейдене. Тогда это был клубень размером с апельсин. У взрослого же цветка он может достигать веса в 50 килограммов.

В предыдущий раз аморфофаллус цвёл здесь в 2015-м. Тогда посмотреть на него пришли 20 тысяч человек.

Обычно цветение длится один-два дня. Но в этом году всё закончится ещё быстрее, поскольку учёные решили опылить зловонное растение, чтобы оно дало семена. Для этого в нём проделали небольшую дырку.

[Сэйди Барбер, старший садовод]:

«Сейчас этот женский цветок наиболее восприимчив, и мы опыляем его. Мы считаем, что таким он становится, когда испускает сильный запах. Сейчас как раз пахнет тухлой рыбой, потными носками и очень вонючим сыром».

Этот цветок довольно популярен в Шотландии. У него есть своя страничка в Twitter с 2000 подписчиков.