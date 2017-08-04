К 2100 году Южная Азия может стать слишком жаркой для проживания

Аномальная жара, засохший урожай и голод. Это может стать реальностью для региона, где проживает пятая часть населения планеты. Учёные говорят, что Южная Азия ощутит на себе пагубные последствия изменения климата уже к концу этого столетия.

По их мнению, если тенденции сохранятся, то аномально высокие температуры сделают огромные территории Индии, Пакистана и Бангладеш непригодными для проживания людей к 2100 году. Не очень приятная новость для полутора миллиардов местных жителей.

Уже сегодня периоды сильной жары в Южной Азии – нередкое явление. Так, летом 2015 года из-за высоких температур в регионе погибло 3000 человек. По словам учёных, есть все основания полагать, что такие периоды станут более частыми и интенсивными.

Из-за постоянной жары в Южной Азии станет невозможным выращивать урожай. Это означает, что в одном из беднейших и самых густонаселённых уголков планеты может начаться голод. А это повлечёт за собой миграцию миллионов человек.

Подготовка к бедствию уже началась. Так, в Пакистане власти работают с экспертами, чтобы подготовиться к последствиям повышения температуры. В Индии же представили первую в регионе систему раннего оповещения о приближении тепловой волны.

Но исследователи говорят, что нужно сфокусироваться не на симптомах «болезни», а на её причине — изменении климата.