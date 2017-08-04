Венесуэльцы пытаются свести концы с концами в условиях кризиса

Небольшой перерыв в постоянных протестах и стычках с полицией. Улицы столицы Венесуэлы в четверг были спокойными. Но успокоения жителям Каракаса это не принесло. Они по-прежнему переживают по поводу нехватки еды и лекарств и стоят в очередях.

[Марта Галера, жительница Каракаса]:

«Каждый день привозят всё меньше еды, и денег тоже нет. Так и живём. Но, по крайней мере, мы стоим в очереди, у нас есть немного денег на еду. А у некоторых ничего нет, они вынуждены рыться в помойках». [Армандо Мансано, житель Каракаса]:

«Всё достигло критической отметки. Жизнь стала слишком дорогой. Этот хлеб я купил, простояв в очереди полтора часа. Купил его для своих трёх внуков. Я вынужден искать для них еду на улицах, потому что всё очень и очень плохо».

Венесуэла уже несколько месяцев погружена в политический кризис и каждодневные протесты. Оппозиция обвиняет президента Николаса Мадуро в развале экономики и призывает его уйти с поста.

За последние четыре года ВВП страны снизился на 18,6%, а инфляция достигла рекордного уровня в 800%. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году ВВП Венесуэлы снизится ещё на 12%, а инфляция будет оставаться на уровне 720%.

[Александр Гомес, житель Каракаса]:

«Я купил (килограмм риса), но это было дорого. В очереди я стоял с утра и купил по идентификационной карте. Но всё очень дорого. На зарплату, которую я получаю, ничего не купишь». [Перла Мартинес, жительница Каракаса]:

«Мы надеемся, что политики договорятся, и в Венесуэле воцарится мир. Этого хотят все венесуэльцы: чтобы были единство и мир».

Впрочем, пока надежд на мирное разрешение конфликта мало. Президент Венесуэлы отрицает все обвинения в свой адрес. Недавно он организовал выборы в Конституционную ассамблею. Этот орган включит 545 членов и фактически станет заменой нынешнему парламенту, где большинство у оппозиции.