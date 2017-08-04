Власти Франции открывают рядом с Кале два центра для беженцев

Французские официальные лица посетили центр для мигрантов рядом с Кале. Это учреждение планируют расширять, чтобы предотвратить появление нового стихийного лагеря. Здесь мигранты будут ожидать решения о предоставлении им убежища.

[Клод Пикарда, директор центра для мигрантов]:

«Это прибежище для людей. Здесь они находятся в тепле, едят, отдыхают, решают проблемы со здоровьем, потому что они есть у многих прибывающих сюда. Потом начинается процедура оформления статуса беженца».

В октябре прошлого года в Кале снесли стихийный лагерь беженцев, известный под названием «Джунгли». С тех пор мигрантам приходилось жить на окраинах города, поскольку власти не допускали появления нового лагеря. Беженцы жили в нищете, в антисанитарных условиях и без доступа к воде.

Госсовет Франции обязал правительство страны и власти Кале прекратить бесчеловечное обращение с мигрантами и оказать им помощь. После этого глава МВД объявил об открытии двух центров для беженцев рядом с Кале. В этом живут уже 20 человек, но скоро жильцов будет не менее 100.

[беженец из Чада]:

«Здесь всё отлично, все хорошие, относятся по-доброму. У нас нет никаких проблем, и мы живём хорошо».

В центрах также будут работать сотрудники миграционной службы. Это ускорит процесс подачи прошений об убежище.

[Фабьен Сюдри, префект]:

«В этот центр прибудут служащие офиса префекта и Французского бюро иммиграции. Они на месте изучат ситуации людей, что поможет ускорить рассмотрение их дел».

В неблагоустроенном лагере в Кале проживало более 6000 мигрантов. Многие из них надеялись нелегально перебраться через Ла-Манш и устроиться в Великобритании. Эти попытки постоянно пресекала полиция. Кроме того, британские и французские власти возвели заграждение высотой четыре метра, чтобы помешать мигрантам забираться в грузовики и нелегально приезжать в Великобританию.