Бывшая наркоманка собирает мусор, чтобы очистить планету

Так начинается обычный рабочий день жительницы Сан-Паулу Фабианы Силвы. На свою тележку она складывает то, что пропустили мусороуборочные службы.

Она одна многих в Сан-Паулу, кто очищает улицы 200-миллионного мегаполиса и сдаёт мусор на переработку.

За 400 килограммов отходов она получает 100 реалов — 32 доллара. Это её дневной заработок. На эти средства растит трёх детей и сама получает образование.

С гордостью говорит: такие, как она, спасают миллионы деревьев. Ведь тонна переработанного картона сохраняет от вырубки 22 дерева.

[Фабиана Силва, сборщица мусора]:

«Мы должны очистить нашу планету. Для наших будущих правнуков, наших детей, наших пра-пра-пра-правнуков. <> Я много хожу и вижу, насколько город грязный. Это особенно видно, когда идёт дождь и вода стекает в сточные ямы».

Фабиана сбежала из дома в семь лет, потому что над ней издевался отчим. Она оказалась в печально известном районе города, где открыто торговали наркотиками. Вскоре и сама пристрастилась к крэк-кокаину.

Свою жизнь на улице называет 16-ю годами ада. Но женщина решила не сдаваться. Говорит, ради своих трёх детей бросила наркотики и закончила среднюю школу.

[Фабиана Силва, сборщица мусора]:

«Я очень счастлива, это моя победа. У моей мамы было 12 детей, восемь из них живы, и никто из них не закончил школу. Я в процессе становления. Кто знает, может скоро я смогу получить и высшее образование. Это здорово».

Фабиана планирует не только продолжить учёбу, но и дать образование детям. Пока же продолжает толкать свою тележку, делая родной город чище.