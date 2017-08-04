04 августа 2017

ЮНЕСКО восстановит Алеппо усилиями местных мастеров

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Разрушенный Старый город Алеппо собираются воскресить усилиями местных мастеров. Об этом сообщает ЮНЕСКО.

Раньше ремесленников в Алеппо было немало. Но за годы гражданской войны кто-то погиб, кто-то присоединился к повстанцам, а кто-то бежал из страны и начал новую жизнь за границей.

Но всё же есть те, кто остался и готов работать. Среди таких — Мустафа аль-Ноу. Готов взяться за орнаменты, деревянные панели, окна, двери и потолки в старинных домах Алеппо. Он же выступил с инициативой организовать обучение в этой сфере, чтобы восстановительные работы шли быстрее.

[Мустафа аль-Ноу, местный ремесленник]:
«Чтобы восстановление было быстрым, мы обучим новое поколение в рамках трёх курсов. Если власти и доноры поддержат нас финансово, то будет более десяти преподавателей. Старый город возродится за 10-15 лет и будет ещё лучше, чем раньше».

Алеппо — один из старейших городов Ближнего Востока. С предыдущих реставраций сохранились детальные планы средневековых мечетей, базаров, бань и цитадели. Это поможет с точностью воссоздать эти культурные ценности.

Прецедент уже есть. В прошлом году в Боснии и Герцеговине возвели заново мечеть XVI века, которую взорвали 23 года назад во время Боснийской войны. При этом выстроили её из её же старых кирпичей.

Итак, в Алеппо схемы и материалы для работы есть. Осталось подготовить людей.

[Мустафа аль-Ноу, ремесленник]:
«Сейчас у нас идёт шестимесячное обучение. Каждому обучающемуся мы ежемесячно даём символическую сумму денег — 12 долларов. Это помимо питания и транспортировки. То есть можно и жить, и учиться ремеслу».

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. Алеппо был оплотом повстанцев. Правительственные силы взяли город под контроль в декабре прошлого года.

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