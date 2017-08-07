Для гурманов на острове Иль-де-Ре установили автомат по продаже устриц

Свежие устрицы в любое время суток – теперь это новый вид услуг на французском острове Иль-де-Ре. Специально для любителей такого лакомства местный фермер Тони Берчело установил торговый автомат-холодильник по продаже устриц. Так они долго сохраняют свежесть, несмотря на жару.

[туристка]:

«Вообще, это здорово — продавать 24 часа в сутки. Захотелось устриц, и можно прийти даже в полночь. Отличная идея, и они, правда, свежие». [турист]:

«Мы отдыхаем на острове Иль-де-Ре, и нам нравятся устрицы. Недавно мы нашли этот торговый автомат. Это значит, что можно очень быстро купить устрицы, если вдруг их очень захочется».

В круглосуточном магазинчике – самообслуживание. Покупатели оплачивают товар кредитной картой, и нужная ячейка открывается. Владельцу остаётся лишь вовремя подвозить коробочки со свежими устрицами.

Торговый автомат стоит дорого – примерно как годовая зарплата работника фермы по производству устриц. Однако владелец не жалеет.

[Тони Берчело, владелец фермы и магазина]:

«Мы поняли, что теряем выручку из-за того, что закрываемся. Наша цель – восстановить продажи».

Такой вид сервиса должен понравиться и молодёжи, которая любит покупать через Интернет или там, где самообслуживание.

[Тони Берчело, владелец фермы и магазина]:

«Мы отвечаем их ожиданиям. Пользоваться автоматом очень легко, и это в духе их поколения. Это омолаживает образ мышления и нашу клиентуру. Это шаг в будущее».

Между тем, хозяин фермы считает такое нововведение лишь дополнительным источником дохода, а не заменой обычным магазинам.