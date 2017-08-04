04 августа 2017

Богатое подводное наследие Албании откроют для дайверов-туристов

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Этот итальянский военный корабль затонул в Ионическом море рядом с албанским городом Саранда во времена Второй мировой войны. И по сей день здесь всё лежит нетронутым.

Это лишь малая крупинка богатого подводного наследия Албании. Однако оно до сих пор остаётся малоизученным. Теперь же власти хотят открыть эти объекты для подводного туризма.

[Аурон Таре, глава агентства по развитию береговой линии]:
«Уже 12 лет я участвую в масштабной подводной экспедиции, которая задокументировала, обнаружила и исследовала многие места кораблекрушений. Думаю, настало время представить миру богатство этого наследия наших вод».

Среди затонувших кораблей встречаются и совсем древние суда. Например, эти амфоры свидетельствуют о том, что более 1600 лет назад путешествие какого-то торговца закончилось неудачно.

[Дерек Смит, сотрудник организации RPM Nautical Foundation]:
«Здесь, в Албании, невозможно проплыть несколько метров и не найти чего-то удивительного: хоть из области истории, хоть из области природы».

Подводное наследие Албании изучают последнее десятилетие. Для дайверов-туристов планируют открыть только те корабли, что не имеют большой материальной и научной ценности.

[Матеуш Полаковский, сотрудник организации RPM Nautical Foundation]:
«Цель в том, чтобы сохранить эти объекты и разработать программу, которая принесёт пользу и культурному наследию, и местным жителям».

Исследователи обнаружили уже 40 затонувших кораблей. К судам Первой и Второй мировых войн официальный доступ откроют в ближайшие пять лет. Остальные объекты пока будут исследовать учёные.

Албанию омывают Ионическое и Адриатическое моря. В древности вдоль неё проходили важные морские торговые маршруты.

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