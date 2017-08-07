Volvo будет обмениваться технологиями с Geely Holding

Volvo будет обмениваться технологиями со своей родительской китайской компанией Geely Holding. Согласно недавно подписанным договорам, Volvo, Geely и новый суббренд Lynk & Co будут совместно использовать архитектуру автомобилей и технологии для двигателей.
Церемония подписания прошла в китайском городе Нинбо.
[Ань Цунхуэй, президент Geely Auto Group]:
«Эти два договора очень важны. Впервые китайский автобренд устанавливает связи по обмену технологиями и по закупкам».
[Хакан Самуэльссон, исполнительный директор Volvo]:
«У нас будут более тесные связи, мы можем быть более открытыми, можем поддерживать и развивать Lynk & Co в международный бренд».
Права на интеллектуальную собственность останутся у той марки, которая изобретёт какую-либо технологию. Остальные будут пользоваться ею, получая лицензии.
Как ожидается, марки будут использовать одинаковые системы зарядки, батареи, двигатели и другие детали.