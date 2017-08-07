07 августа 2017

Volvo будет обмениваться технологиями с Geely Holding

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Volvo будет обмениваться технологиями со своей родительской китайской компанией Geely Holding. Согласно недавно подписанным договорам, Volvo, Geely и новый суббренд Lynk & Co будут совместно использовать архитектуру автомобилей и технологии для двигателей.

Церемония подписания прошла в китайском городе Нинбо.

[Ань Цунхуэй, президент Geely Auto Group]:
«Эти два договора очень важны. Впервые китайский автобренд устанавливает связи по обмену технологиями и по закупкам».

[Хакан Самуэльссон, исполнительный директор Volvo]:
«У нас будут более тесные связи, мы можем быть более открытыми, можем поддерживать и развивать Lynk & Co в международный бренд».

Права на интеллектуальную собственность останутся у той марки, которая изобретёт какую-либо технологию. Остальные будут пользоваться ею, получая лицензии.

Как ожидается, марки будут использовать одинаковые системы зарядки, батареи, двигатели и другие детали.

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