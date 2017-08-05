Мастер миниатюры делает точные копии домов и улиц

Эта мастерская – точная копия реальной комнаты, уменьшенная в шесть раз. Её создал тайванец Хэнк Чжэн. По профессии он дизайнер интерьера. Но два года назад решил заняться диорамами.

[Хэнк Чжэн, мастер миниатюрных диорам]:

«Думаю, диорамы – это очень интересно. Несколько лет назад я попытался сделать свою первую. Использовал дизайн, который создал для клиента. Когда я закончил, то лучше понял, что такое диорамы. И с тех пор я постоянно их делаю».

На копию мастерской ушли месяцы работы. Чжэн постоянно добавляет новые детали и делает перестановки.

Недавно организовал у себя дома выставку. Пригласил всех желающих.

[Марселла Чжао, создательница миниатюр]:

«Эта комната притягивает своими деталями. Особенно это интересно для создателей диорам. Их интересует, какими инструментами создают миниатюрные модели». [Го Суцзин, сотрудница телеканала]:

«Я просто в восторге. Я бы такое не смогла сделать. Они делают такие мелкие детали. Просто удивительно. Для этого нужна сильная концентрация».

А это ДТП возле японского бара-ресторана: мотоцикл столкнулся с пикапом. Очень точно воссоздана и сама авария, и здание кафе, и даже его интерьер. На столиках бутылки и стаканы, на стене мигает лампа.

[Хэнк Чжэн, мастер миниатюрных диорам]:

«Я очень счастлив, когда делаю эти миниатюрные модели, они напоминают мне что-то из детства».

А вот последняя модель Хэнка. Называется «Лето сборщика мусора».

Чжэн продолжает создавать миниатюры. Говорит, скоро издаст книгу, в которой опишет свой собственный уникальный стиль.