У берегов Ливии спасли почти 140 мигрантов из Африки

Более ста мигрантов спасли береговая охрана и военно-морские силы Ливии у побережья Триполи. Беженцев доставили в центр заключения, где сотрудники гуманитарных организаций окажут им помощь.

[Амин Аль-Босфи, сотрудник миграционной службы]:

«Береговая охрана и военно-морские силы Ливии спасли 139 мигрантов. Их доставили в центр заключения города Таджура. Там местные и иностранные организации окажут им медицинскую и психологическую помощь».

Спасённые беженцы – в основном, выходцы из африканских стран. Все они надеялись попасть в Италию. В путешествие по Средиземному морю пустились на небезопасной лодке.

[беженец из Судана]:

«Мы хотим доплыть до Италии, чтобы найти там лучшую жизнь, более достойную. Наше путешествие по морю было очень опасным, но у нас не было другого выбора, кроме как рискнуть и молиться в надежде достичь итальянских берегов живыми».

Операция по спасению беженцев прошла через несколько дней после того, как первое итальянское военно-морское судно прибыло в Ливию.

На прошлой неделе Италия объявила о начале миссии в Средиземном море у побережья Ливии. Её цель – борьба с нелегальными перевозчиками людей. Помощи в этом запросило ливийское правительство в Триполи. Италия же надеется остановить поток мигрантов, которые пытаются перебраться на её территорию.

Согласно официальным данным, в этом году в Италию прибыло более 95 тысяч беженцев. Это почти на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года.