Обрушившийся на Японию тайфун «Нору» теряет силу

Японцы вздохнули с облегчением. По мере приближения к крупным городам центральной части Японии смертоносный тайфун «Нору» с пятой, наивысшей, категории ослаб до первой.

«Нору» сформировался более двух недель назад и блуждал в северной части Тихого океана. На юг Японии тайфун обрушился в выходные.

Поначалу он был сильнейшим штормом этого года. На сушу принёс дождь и шквалистый ветер скоростью выше 30 метров в секунду. Как отметили синоптики, ливни такой интенсивности бывают раз в полвека.

При этом «Нору» двигался очень медленно, подолгу «зависая» над одним и тем же районом. Из-за этого непогода испытывала людей дольше обычного.

Около 300 тысяч жителей острова Кюсю получили предписание об эвакуации. Тысячи семей остались без света. Было отменено около 230 авиарейсов.

Не обошлось без жертв. В воскресенье сообщалось о двух погибших. В то же время в понедельник новых жертв либо пропавших без вести уже не было. По данным метеорологов, в ближайшие часы тайфун ослабнет до тропического шторма.

Для Японии «Нору» стал пятым тайфуном в этом сезоне.