В Маниле проходит Региональный форум АСЕАН. Участвуют в нём 10 стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и главы МИД 17 стран-партнёров по диалогу с АСЕАН, включая Россию, Китай и США. Главные темы обсуждений – ядерная программа КНДР, противостояние исламистам и проблемы в Южно-Китайском море.

[Алан Питер Кайетано, глава МИД Филиппин]:

«Подобно тому, как АСЕАН развивается внутри, чтобы стать уважаемой региональной организацией, каковой она и считается, она также успешно развивается вовне. За пределами региона АСЕАН создаёт разностороннюю систему партнёрских отношений с различными странами и организациями».

В понедельник Австралия и Евросоюз в рамках Регионального форума АСЕАН подписали соглашение о расширении сотрудничества. Оно охватывает разные сферы, начиная от торговли и заканчивая проблемой изменения климата.

[Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«У нас общие интересы и единый подход к международной интеграции, мы твёрдо привержены тому, чтобы поддерживать всемирный порядок на определённых правилах. Я уверена, что это соглашение будет много значить для наших граждан, а также для жителей этого региона».

Участники саммита АСЕАН также приняли более жёсткий тон в отношении ядерно-ракетной программы Северной Кореи. Они призвали Пхеньян соблюдать резолюции ООН и внести вклад в создание мирной обстановки в регионе.

На заседании также обсудят территориальные споры в Южно-Китайском море. На острова архипелага Спратли претендуют Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Примерно 40 островов заняты военным контингентом нескольких стран. Участники встречи призывают избежать милитаризации архипелага.

Между тем примерно 300 филиппинских активистов вышли на демонстрацию в Маниле. Они направлялись к месту встречи участников саммита. Однако их остановила полиция.

Активисты призывают министров иностранных дел уделить большее внимание правам человека и решить региональные проблемы сельского хозяйства и рыболовства в Южно-Китайском море.

[активистка]:

«Мы ждём от АСЕАН решения такого приоритетного вопроса, как права человека. Тем более, это 50-е заседание организации. Мы хотим, чтобы интересы людей были поставлены выше прибыли, чтобы права человека были выше интересов корпораций и были главнее бизнеса».

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – это политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация десяти стран. Она образована в 1967 году в Бангкоке. Входят в неё Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Региональном форуме АСЕАН по безопасности участвуют 27 стран.