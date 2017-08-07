Мадуро назвал нападение на военную базу терактом

Вооружённое нападение на военную базу в Венесуэле близ города Валенсия подавлено. Об этом объявил Николас Мадуро. Он назвал нападение террористической атакой, проплаченной неизвестными силами из Майами и из Колумбии.

Президент также сообщил, что двое нападавших убиты, один ранен и ещё семь человек арестованы. По его словам, в ходе атаки было похищено оружие. Мадуро также утверждает, что девять нападавших – гражданские, а один человек – дезертир. Он требует самого жёсткого наказания для арестованных.

[Николас Мадуро, президент Венесуэлы]:

«Судебное разбирательство уже началось. Я попросил о максимальном наказании для всех, участвовавших в террористической атаке. Максимальное наказание и никаких поблажек для этих людей».

Ранее в Интернете появилось видео, в котором люди в военной форме объявили о начале восстания в штате Карабобо, где и находится Валенсия. При этом, по их словам, они не намерены совершать государственный переворот, а лишь хотят восстановить конституционный порядок.

Нападение произошло спустя менее недели после выборов в Конституционную ассамблею. Они прошли по требованию Мадуро. Задача ассамблеи — переписать конституцию страны. Как утверждает президент, это поможет достичь мира в Венесуэле.

Однако оппозиция считает, что новая конституция нарушит основы демократии и позволит создать в стране однопартийную систему во главе с Мадуро. Выборам в ассамблею предшествовали несколько месяцев протестов.

Восстание в Валенсии активисты также поддержали.

[протестующая]:

«Мы услышали (об этом военном восстании) и вышли на улицы. Мы одобряем эту операцию и поддерживаем её, как можем. И мы надеемся, что другие тоже поднимутся – проснутся и выйдут из дома, потому что нам нужно так или иначе покончить со всем этим».

Оппозиция обвиняет Мадуро в установлении военной диктатуры, поскольку он прибегает к помощи вооружённых сил в подавлении протестов. С апреля в ходе уличных беспорядков погибли более 120 человек. Лидеры оппозиции неоднократно призывали военных не помогать Мадуро в нарушении демократии и жестоком обращении с демонстрантами.

Протесты в Венесуэле начались несколько лет назад. Массовое недовольство политикой Мадуро вызвано экономическим кризисом и высоким уровнем преступности в стране.