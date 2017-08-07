Австралиец построил дом как у хоббита

Этот холм среди живописной природы Западной Австралии – жилище Найджела Кирквуда. Под толщей земли кроется современный, благоустроенный дом, напоминающий уютную нору сказочного хоббита.

[Найджел Кирквуд, владелец дома]:

«С детских лет, когда ещё учился в начальной школе, я увлёкся идеей дома в холме».

Свой кров Найджел так и называет — домом хоббита. Построил он его в Пилбаре – там, где добывали железную руду.

[Найджел Кирквуд, владелец дома]:

«Я видел эти огромные тоннели в Каррате и в Пилбаре. Их было немало, и мне они понравились».

Между тем, Найджела вдохновляла не только детская мечта о сказочном мире, но и желание создать экономичное и экологичное жильё.

Стальная конструкция поддерживает стены и крышу, сделанные из гофрированного метала в виде тоннеля. Потом идёт водонепроницаемый материал и почти тысяча тонн земли. В таком доме в течение всего года поддерживается постоянная температура, что позволяет беречь электроэнергию.

[Найджел Кирквуд, владелец дома]:

«В более мягкие зимние дни температура 18-19 градусов. Летом максимум 23 градуса».

Экологи говорят, что строительство такого дома дороже обычного. Однако у него много преимуществ.

[Грифф Моррис, директор компании Solar Dwellings]:

«Это очень хороший метод строительства при наличии конкретных условий. Будет хорошо, если больше людей последуют этому примеру, особенно в местах, где часто бывают пожары».

Найджел планирует открыть свой дом для публики, чтобы вдохновить больше людей строить экологичные дома.