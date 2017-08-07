07 августа 2017

В Великобритании восстановили бомбардировщик возрастом 100 лет

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Этот знаменитый британский бомбардировщик Airco DH.9 выглядит так, словно только что сошёл с заводского конвейера. Но на самом деле он построен 100 лет назад. Такие боевые машины участвовали в Первой мировой. А после войны Британия дарила бомбардировщики союзникам.

Этот экземпляр восстановили специалисты Имперского военного музея в Даксфорде. А обнаружили его в Индии Дженис Блэк и её муж. Они решили выкупить бомбардировщик и восстановить эту частичку истории британской авиации.

[Дженис Блэк, владелица бомбардировщика Airco DH.9]:
«После долгих переговоров с местной княгиней и её дочерью мы отправились в Биканер, в пустыню, где находится их летний дворец, и увидели самолёт».

Состояние DH.9 было плачевным.

[Дженис Блэк, владелица бомбардировщика Airco DH.9]:
«К сожалению, двигателей не было, самолёт стоял в стойле для слонов, а двигатели использовали в водяных насосах».

Бомбардировщик перевезли в ангар Имперского военного музея в Даксфорде. Команда специалистов восстанавливала его почти семь лет.

DH.9 воевали, в основном, на Западном фронте, но некоторое количество машин участвовало в боях и на других фронтах. За 1917 и 1918 годы было построено более 3000 таких бомбардировщиков.

[Карл Уорнер, историк]:
«1917 год был важным периодом для Королевского лётного корпуса, Королевского военно-морского флота и авиации в целом. Тогда шла активная гонка вооружений в сфере авиастроения между Германией и Британией, и авиация играла большую роль».

Специалисты оснастили старинный бомбардировщик некоторыми функциями безопасности и надеются в этом году провести первые испытания.

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