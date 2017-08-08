В Японии проходит фестиваль Небута — парад огромных фонарей

Эти огромные фигуры — главные действующие лица фестиваля Небута, одного из самых долгожданных и масштабных в Японии. Во всей красе они предстанут под покровом ночи. Но и при свете дня публика уже провожает их восхищенными окликами, а заодно и занимает места, чтобы насладиться предстоящим шествием.

С наступлением темноты становится понятно: исполинские фигуры на самом деле — гигантские фонари. Всего их 20. Они сделаны в виде воинов и существ из древних японских мифов. Фестиваль Небута зародился несколько веков назад, в период Эдо. [гостья фестиваля] «Поразительно, насколько искусно сделаны эти фонари. Это ручная работа целой команды».

Самые крупные фонари достигают 23 метра в высоту. Фигуры сделаны и расписаны вручную. Причём у каждого региона — свой особый стиль.

Передвигают повозку команды от 20 до 200 человек.

[Трей Уоллс, турист из США]

«Это превзошло все мои ожидания. Мне постоянно твердили, что я должен побывать на фестивале Небута. Я отвечал: «Ну, хорошо». Мне говорили, что здесь огромные платформы. Я думал, что будет одна обычная платформа. Но это действительно целый караван огромных платформ».

Дословно Небута переводится как «сонливость». Фестиваль проводят перед началом сбора урожая риса. Издревле крестьяне таким образом будили духов, чтобы те позаботились о посевах.

Это своего рода японский карнавал. Шествие сопровождают громогласный бой барабанов и традиционная музыка. Действо собирает до трёх миллионов зрителей. Многие берут напрокат традиционные костюмы, поют и танцуют по ходу шествия. Фестиваль длится три дня.