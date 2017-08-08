Избыток туристов на юге Европы вызывает протест у местных жителей

Жители популярных туристических городов и курортов Италии, Испании и Хорватии заявляют, что устали от огромного потока иностранных туристов. С каждым годом их всё больше.

Так, число туристов, побывавших во Флоренции и Венеции, за последние восемь лет выросло на 32%. Жители Венеции неоднократно выходили с протестом, призывая власти улучшить управление туризмом.

В Риме уже рассматривают возможность ограничить число посетителей в исторических местах города, таких как фонтан Треви и площадь Испании.

В хорватский морской порт Дубровник ежедневно прибывают более пяти тысяч пассажиров. Власти города планируют ограничить приём круизных судов.

Барселона, в свою очередь, намерена ввести новый туристический налог.

Жители всех этих популярных среди туристов мест призывают разработать самые действенные защитные меры. Они беспокоятся, что их города потеряют свою самобытность – то есть, именно то, что так привлекает посетителей из-за рубежа.