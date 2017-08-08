08 августа 2017

Избыток туристов на юге Европы вызывает протест у местных жителей

| 0

Жители популярных туристических городов и курортов Италии, Испании и Хорватии заявляют, что устали от огромного потока иностранных туристов. С каждым годом их всё больше.

Так, число туристов, побывавших во Флоренции и Венеции, за последние восемь лет выросло на 32%. Жители Венеции неоднократно выходили с протестом, призывая власти улучшить управление туризмом.

В Риме уже рассматривают возможность ограничить число посетителей в исторических местах города, таких как фонтан Треви и площадь Испании.

В хорватский морской порт Дубровник ежедневно прибывают более пяти тысяч пассажиров. Власти города планируют ограничить приём круизных судов.

Барселона, в свою очередь, намерена ввести новый туристический налог.

Жители всех этих популярных среди туристов мест призывают разработать самые действенные защитные меры. Они беспокоятся, что их города потеряют свою самобытность – то есть, именно то, что так привлекает посетителей из-за рубежа.

Избыток туристов на юге Европы вызывает протест у местных жителейВ крупнейшем частном саду цветёт 8000 видов розМадуро обрушил гнев на Трампа на фоне антиправительственных протестовГреческий парламент урезал пенсии на фоне стычекКак в Мадриде праздновали индийский ХолиВенесуэльский скрипач-оппозиционер провёл уличный концертЛесные пожары в Испании: более 1500 человек эвакуированыПохищенная в Милане британская модель вернулась в ЛондонСицилия: итоги саммита «Группы семи»В Тоскане воплощается в жизнь мечта Микеланджело

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.