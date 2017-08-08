08 августа 2017

Тысячи французов — против статуса первой леди для Брижит Макрон

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Во Франции более 200 тысяч человек подписали онлайн-петицию против официального статуса первой леди для Брижит Макрон. Ранее Эмманюэль Макрон предложил ввести специальный устав, который в рамках закона обозначит официальную роль супруги президента.

Таким образом, жена главы государства смогла бы получать зарплату из государственной казны.

Французские граждане по-разному реагируют на запущенную две недели назад петицию.

[жительница Парижа]:
«Думаю, у первой леди есть своя роль здесь. И очень хорошо, если представлен не только президент, но и первая леди. Очень важно дать титул».

[житель Парижа]:
«Думаю, у неё есть своя роль и определённые обязанности. Но нужен ли официальный статус? Трудно сказать. Я пока не думал об этом».

[житель Парижа]:
«На выборах мы голосуем за кандидата, а не за его мужа или жену. Мы не знаем их убеждений, и нет причин вводить статус леди или первого супруга для тех, кого мы не избирали».

Между тем, автор петиции напоминает о предвыборном обещании Эмманюэля Макрона о том, что в случае победы его супруга будет исполнять общественную роль, и это не придётся оплачивать из государственных средств.

Брижит Макрон уже располагает несколькими оплачиваемыми помощниками. В Елисейском дворце она занимается подготовкой приёмов.

Супруга президента постоянно находилась рядом с ним во время предвыборной кампании. Она составляла распорядок дня Эмманюэля Макрона, правила тексты его речи и советовала, как вести себя на публике.

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