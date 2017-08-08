Беженцы из Ракки страдают в лагере от невыносимой жары

Лагерь для беженцев рядом с сирийской деревней Айн-Исса. И дети, и взрослые изнывают от жары. Все они бежали сюда из Ракки из-за боёв с «Исламским государством» — запрещённой в России и других странах террористической организацией.

[беженка из Ракки]:

«(Лагерь) нормальный, но жара убийственная. Невероятно жарко. Нам дают воду и хлеб, помогают нам, но этого мало. С тех пор как я приехала сюда, ещё ничего не получила. Только хлеб и вода, нас кормят раз в день».

Впрочем, люди не видят другого выхода, кроме как смириться с обстоятельствами. Идти им больше некуда, в Ракку возвращаться нельзя.

[беженец из Ракки]:

«Мы попытались бы бежать в какое-нибудь безопасное место, но исламисты будут преследовать нас».

В начале июня Ракка осталась последним крупным городом, который всё ещё контролируется боевиками ИГИЛ. Тогда же Сирийская демократическая армия при поддержке американских солдат начала битву за город.

Перед этим удалось освободить от «Исламского государства» большую часть провинции Ракка. За день до наступления на город ВВС США нанесли тяжёлые авиаудары по позициям исламистов. В настоящее время битва за Ракку продолжается.

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, в городе осталось примерно 50 тысяч мирных жителей. Им не хватает медикаментов. А сотрудники организации «Врачи без границ» заявляют, что больные и раненые в Ракке оказались в ловушке.