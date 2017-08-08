Похищенная в Милане британская модель вернулась в Лондон

«Я ежесекундно боялась за свою жизнь». Так британская модель Хлоя Айлинг описывает неделю, которую провела у похитителей в Италии. Для девушки всё закончилось благополучно. Её освободили, и она уже вернулась в Лондон.

Но могло бы быть и иначе. После похищения 20-летнюю британку перевезли в сельский дом недалеко от Турина, где держали прикованной к мебели, кололи ей кетамин и пытались продать на онлайн-аукционе за 300 тысяч евро.

[Лоренцо Букосси, сотрудник полиции Милана]:

«Девушку похитили здесь, в Милане, 11 июля. Она приехала сюда на фотосессию. Её похитили и удерживали очень профессионально, до 17 июля. Один из похитителей привёз её к британскому Консульству. Мы смогли поймать его, когда он уходил».

Задержанным оказался 30-летний поляк Лукаш Павел Херба, проживавший в Великобритании. По предварительным данным, он решил освободить жертву, когда узнал, что у неё есть двухлетний ребёнок. Полиция полагает, что у мужчины были сообщники, которых сейчас ищут.

[Паоло Сторари, прокурор]:

«Проверив его электронную почту, мы пришли к выводу, что этот человек входил в группировку «Чёрная смерть». Я, честно говоря, не знаю, существует ли она, но в 2015-2016 годах об этой группировке сообщал Europol. Она действует в подпольном Интернете».

По некоторым данным, группировка регулярно похищает девушек для продажи их в рабство состоятельным покупателям с Ближнего Востока.

Хлою эта участь миновала.

[Хлоя Айлинг, освобождённая]:

«Я очень благодарна итальянским и британским властям за всё, что они сделали для моего освобождения. Я только что приехала домой после четырёх недель в Италии и ещё не успела собраться с мыслями. Я не могу ничего говорить, пока меня не допросит британская полиция».

Следствие продолжается. Как сообщает полиция, у неё достаточно улик, чтобы выдвинуть обвинения Хербе и найти его сообщников.