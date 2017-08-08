08 августа 2017

Знаменитым пандам-близнецам в зоопарке Вены исполнился год

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Эта детская площадка — вольер одной из самых известных семей панд в мире. В Шёнбруннском зоопарке в Вене живут первые и единственные в неволе панды-двойняшки.

Им исполнился годик. В честь первого дня рождения малышам устроили настоящий праздник. В ярких коробках — любимое лакомство: морковь и сладкий картофель.

Разный характер юных медведей уже дал о себе знать. В то время как маленький Фу Бань вместе с мамой Ян Ян с озорством раскрывает подарки под восхищенные возгласы сотен посетителей — его сестра, малышка Фу Фэн, спит где-то вдалеке от посторонних глаз.

Двое детёнышей у панд рождаются часто, однако самка обычно оставляет одного — самого сильного. Второй же погибает. Однако этот случай уникален тем, что Ян Ян оставила обоих медвежат, и оба выжили. Причём медведица выкормила детёнышей самостоятельно, без помощи человека.

По словам администрации зоопарка, сразу после рождения малыши весили всего по 100 граммов и больше напоминали мышат. Сейчас же это уже полноценные мишки: девочка весит 22 килограмма, а её брат — 18.

Шёнбруннский зоопарк — старейший в мире. Основан в 1752 году в садах дворца Шёнбрунн, бывшей летней резиденции австрийских императоров.

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