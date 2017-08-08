08 августа 2017

Нигериец создал веб-приложение, которое помогает избежать голода

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Нигерийский программист Оскар Экпонимо создал веб-приложение, которое поможет его соотечественникам избежать голода. Программа под названием Chowberry позволяет найти магазины, в которых есть продукты с истекающим сроком годности, и купить их со скидкой.

В детстве Оскару самому пришлось жить впроголодь – отец болел и не мог работать.

[Оскар Экпонимо, автор приложения Chowberry]:
«Я хорошо помню, как в то время дома не было здоровой и качественной пищи. У нас по два дня подряд могло не быть нормальной еды. Это очень сильно повлияло на меня, на мои стремления в учёбе. Я всегда говорил, что когда-нибудь решу эту проблему».

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, примерно треть продуктов в мире не употребляется в пищу. Они портятся при сборе урожая и транспортировке, или же их выбрасывают магазины или сами потребители.

Срок годности на упаковке с продуктами указывает на то, как долго они сохранят наилучшее качество. При правильном хранении такую еду можно употреблять некоторое время и после истечения срока годности.

Программой Оскара Экпонимо уже пользуются благотворительные организации. Они поставляют продукты в детские дома и в сообщества с низким уровнем дохода.

Чизоба Угву – вдова с тремя детьми. Без гуманитарной помощи ей просто не прожить.

[Чизоба Угву, жительница деревни Гбагалапе]:
«Мне очень сложно найти еду, чтобы прокормить семью. У меня нет работы. Мне помогают люди, и тогда я могу накормить детей, но теперь будет лучше».

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, на северо-востоке Нигерии из-за военного конфликта с исламистами живут на грани голода более четырёх миллионов человек. При этом треть всех нигерийских детей в возрасте до пяти лет также голодает.

Оскар Экпонимо надеется, что его приложение изменит ситуацию к лучшему.

[Оскар Экпонимо, автор приложения Chowberry]:
«Мы ожидаем, что к концу 2018 года сможем обеспечить доступным питанием от 50 до 100 тысяч семей. А долгосрочная цель – превратить это приложение в большую платформу данных».

Экпонимо выиграл премию Rolex 2016 года. Эта награда присуждается новаторам за инициативу, которая помогает изменить мир к лучшему. Теперь нигерийский специалист работает над тем, чтобы сократить количество выбрасываемых продуктов в разных регионах страны.

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