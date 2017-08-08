В Австралии, ОАЭ и Нидерландах арестовали 17 наркоторговцев

Австралийская федеральная полиция провела масштабную спецоперацию, направленную на уничтожение двух ближневосточных наркокартелей. В ней также участвовали правоохранители Объединённых Арабских Эмиратов и Нидерландов.

В общей сложности спецслужбы задержали 17 подозреваемых и изъяли примерно две тонны наркотиков.

В Сиднее прошли рейды по 32 домам. Полиция арестовала девятерых мужчин и одну женщину. По словам представителя австралийской федеральной полиции, это одна из самых масштабных операций против организованной преступности за всю историю страны.

Ещё пять человек арестовали в Дубае правоохранители ОАЭ. Двоих мужчин арестовали в Нидерландах. Их подозревают в организации поставки наркотиков австралийской преступной группе.

[Нил Гогхан, представитель полиции Австралии]:

«Расследование началось в середине прошлого года, когда мы узнали, что этот синдикат планирует ввезти крупную партию наркотиков в Австралию. Суд подтверждает, что австралийские преступники тесно сотрудничали с синдикатами в Нидерландах и Дубае».

По данным полиции, наркотики так и не попали в Австралию. Их изъяли в Нидерландах. В руки правоохранителей попали одна тонна 800 килограммов экстази, 136 килограммов кокаина и 15 килограммов кристаллического метамфетамина.

По оценке полиции, стоимость изъятых наркотических веществ составляет почти 650 миллионов долларов США.