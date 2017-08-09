Матрёшка: как мастерят самый главный сувенир России

Матрёшка — самый знаковый сувенир из России. Круглолицую девушку в расписном сарафане и цветастом платке традиционно мастерят в городе Семёнов Нижегородской области, в 500 км от Москвы. Весь процесс занимает неделю.

[Алёна Шаповалова, историк Семёновского историко-художественного музея]:

«Если говорить в целом, русская матрёшка — символ матери, символ женщины. Это, действительно, — то, что мы сегодня называем русская душа».

Всё начинается в столярной мастерской. Первым делом форму из податливой липы вырубают по-старинке — топором. После чего обтачивают.

[Михаил Слузов, мастер по созданию матрёшки]:

«Берётся инструмент, включается. Так подрабатывается. Тут разные ножи, трубки».

А в этом светлом помещении колдуют мастерицы-художницы. На подносах — сотни матрёшек, но у каждой — своё лицо. Куклы разрисовывают вручную.

Кропотливая работа поделена на несколько этапов. Как по эстафете, каждая художница добавляет новый слой декора.

[Ирина Костерина, художница]:

«Матрёшка расписывается в три этапа. Первая художница наводит контур матрешки. Рисует лицо, руки, фартук, сарафан. Выглядит матрёшка вот так. Следующая операция: в руки её берет крыльщица. Начинает крыть матрёшку. Наша традиционная матрёшка: желтый платочек, красный сарафанчик. После того как матрёшка покрыта, её берёт следующая художница, и начинает заполнять цветочки. Она заполняет цветочками фартук. Матрёшка как бы держит букетик в руках».

Во всей красе матрёшка предстаёт на витринах столичных магазинов. Старый Арбат — сосредоточение иностранных туристов и традиционных русских сувениров.

[туристка из США]:

«Они уникальны. У нас в США таких нет». [туристка из Индии]:

«Я из Индии. Возвращаясь домой, хочу матрёшку из России, потому что это традиционный русский символ». [турист из Индии]:

«Она фантастическая. Не знаю, как её используют, но я ничего похожего не видел, и её продают здесь все. Не знаю, может это какой-то духовный символ, но она выглядит фантастически, цветная, и её много внутри».

Между тем, появилась матрёшка сравнительно недавно — в конце XIX века. Внутри каждой скрывается ещё одна поменьше. Своё названия получила не случайно. До революции имя Матрёна было одним из самых распространённых. Образовано от латинского слова «мать».