09 августа 2017

На острове Ява обезьяны нападают на людей и крадут пищу

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Индонезийская полиция, солдаты и охотники вынуждены защищать сельских жителей острова Ява от обезьян. Они забегают в дома, крадут пищу и нападают на людей. При этом полностью справиться с нашествием не получается.

Так, за первую неделю августа в селе Сендан от нападения макак пострадали 13 жителей, а поймать удалось только трёх животных. Убивать их запретило агентство защиты природы Семаранга. Пойманных обезьян перевозят в заповедник.

[глава администрации села Сендан]:
«Обезьяны по-прежнему наносят физический и экономический ущерб жителям села. Люди не могут пойти в лес или на свой участок, потому что очень боятся нападения. Мы не знаем, как решить эту проблему».

Среди пострадавших – 90-летняя бабушка. У неё изранена спина и сломана нога.

[внучка пострадавшей]:
«Моя бабушка проснулась в шесть утра, пошла на кухню и открыла заднюю дверь дома, и тут же на неё накинулись обезьяны».

От нападений животных страдают и дети. А макаки тем временем становятся всё смелее и агрессивнее.

Природозащитники говорят: конфликт между людьми и обезьянами возник из-за вырубки лесов. Животным попросту не хватает пищи, и они идут за ней к сельским жителям.

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