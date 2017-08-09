Скандал с куриными яйцами в ЕС: фермеры ждут падения

Бельгийский фермер Паул Генс – один из тех, кто не применял токсичное вещество фипронил для лечения кур от блох и клещей. Однако его птицефабрику в числе 57 других закрывали на десять дней для проверки яиц.

Теперь фермер может возобновить поставки в магазины. Ему даже удалось реализовать всю продукцию, скопившуюся за время проверки. Ежедневно хозяйство производит 90 тысяч яиц.

[Паул Генс, фермер]:

«Я не понёс большого ущерба, поскольку не использовал то вещество. А вот те, кто применял его, пострадали намного сильнее. Им пришлось уничтожать яйца либо усыплять кур».

Однако фермер всё равно ожидает падения продаж. Так происходит каждый раз после подобных скандалов в пищевой отрасли.

[Паул Генс, фермер]:

«Мы пережили то же самое во время скандала с диоксином. Доверие потребителей было сильно подорвано, поэтому мы ожидаем, что продажи сократятся».

Токсичная продукция поступала в страны Евросоюза из Бельгии и Нидерландов. С полок магазинов убрали миллионы яиц, которые могли содержать фипронил. В Нидерландах и Бельгии могут уничтожить миллионы кур.

Пищевой скандал коснулся Германии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Франции. Министр сельского хозяйства Германии назвал отравление яиц фипронилом преступлением.

Токсичное вещество могло попасть в яйца из-за применения биологического инсектицида, в который был подмешан химикат фипронил. Это средство, применяемое против насекомых, закупали бельгийские и нидерландские птицефермы.

При этом Бельгия официально уведомила Евросоюз о токсичных яйцах в конце июля. Однако есть подозрения, что власти знали о проблеме раньше.

[Мина Андреева, пресс-секретарь Еврокомиссии]:

«Проводится расследование, чтобы точно установить, когда бельгийские власти узнали о проблеме. Пока у нас нет подтверждения тому, что правила были нарушены».

По данным Роспотребнадзора, куриные яйца и куриное мясо из Бельгии и Нидерландов в Россию в этом году не поставляли.